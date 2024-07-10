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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 14:31 GMT

    ريال مدريد يصدر بيانا بشأن مبابي بعد خروج فرنسا من "يورو 2024"

    أعلن نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء عن موعد تقديم نجمه الفرنسي الجديد كيليان مبابي، والذي انضم للفريق هذا الصيف في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

    ريال مدريد يصدر بيانا بشأن مبابي بعد خروج فرنسا من "يورو 2024"
    AP

    وقال النادي الإسباني في بيان نشره على موقعه: "يسر ريال مدريد الإعلان عن تقديم كيليان مبابي في ملعب سانتياغو برنابيو يوم الثلاثاء 16 يوليو عند الظهر".

    وأضاف: "في وقت سابق لحفل التقديم، سيرحب رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بكيليان مبابي في سيوداد ريال مدريد (مدينة ريال مدريد الرياضية) لحضور حفل التوقيع الذي سيربط لاعبنا الجديد بالنادي للمواسم الخمسة المقبلة".

    وختم: "بعد العرض، سيتحدث كيليان مبابي إلى وسائل الإعلام في غرفة الصحافة في ملعب سانتياغو برنابيو".

    وجاء هذا الإعلان بعد ساعات من خروج مبابي مع فرنسا من الدور نصف لبطولة كأس أمم أوروبا على يد إسبانيا (1-2).

    واعترف مبابي بعد الإقصاء بسوء أدائه في البطولة القارية، حيث قال "لم نقم بما يكفي للتأهل إلى النهائي. هم (إسبانيا) لعبوا أفضل منا، استحقوا بلوغ النهائي ونحن سنعود إلى المنزل".

    وتابع: "كان لدي طموح بأن أصبح بطلا لكأس أوروبا. كان لدي هدف خوض بطولة جيدة. لم أفعل أيا منهما. إنها لخيبة أمل".

    واكتفى مبابي بتسجيل هدف واحد فقط في "يورو 2024" من ركلة جزاء، وعانى من جراء ارتداء قناع على وجهه بعدما أصيب بكسر في الأنف خلال المباراة الافتتاحية أمام النمسا لكنه خاض مواجهة إسبانيا بدون قناع.

    المصدر: موقع ريال مدريد + RT

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