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    الرياضة
    تاريخ النشر: 10.07.2024 | 14:10 GMT

    دجوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون دون أن يلعب!

    حصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش على بطاقة صعود مجانية إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي، الأسترالي أليكس دي مينور إثر إصابة في الفخذ.

    دجوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون دون أن يلعب!
    AP

    وأعلن دي مينور، المصنف تاسعا عالميا، انسحابه من البطولة اليوم الأربعاء قبل ساعات من الموعد المقرر لمباراته مع دجوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا.

    ويواجه دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأمريكي تايلور فريتز والإيطالي لورينزو موسيتي.

    يذكر أن دجوكوفيتش فاز بسبعة ألقاب في ويمبلدون من بين الـ24 التي حصدها في البطولات الأربع الكبرى.

    المصدر: وكالات

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