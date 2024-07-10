وأعلن دي مينور، المصنف تاسعا عالميا، انسحابه من البطولة اليوم الأربعاء قبل ساعات من الموعد المقرر لمباراته مع دجوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا.

ويواجه دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأمريكي تايلور فريتز والإيطالي لورينزو موسيتي.

يذكر أن دجوكوفيتش فاز بسبعة ألقاب في ويمبلدون من بين الـ24 التي حصدها في البطولات الأربع الكبرى.

المصدر: وكالات