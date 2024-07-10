دجوكوفيتش يبلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون دون أن يلعب!
حصل الصربي نوفاك دجوكوفيتش على بطاقة صعود مجانية إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون للتنس بعد انسحاب منافسه في ربع النهائي، الأسترالي أليكس دي مينور إثر إصابة في الفخذ.
وأعلن دي مينور، المصنف تاسعا عالميا، انسحابه من البطولة اليوم الأربعاء قبل ساعات من الموعد المقرر لمباراته مع دجوكوفيتش، المصنف ثانيا عالميا.
Wishing you a speedy recovery @alexdeminaur ❤️@Wimbledon | #wimbledon pic.twitter.com/pq2OqdzJBY— ATP Tour (@atptour) July 10, 2024
ويواجه دجوكوفيتش في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة الأمريكي تايلور فريتز والإيطالي لورينزو موسيتي.
يذكر أن دجوكوفيتش فاز بسبعة ألقاب في ويمبلدون من بين الـ24 التي حصدها في البطولات الأربع الكبرى.
المصدر: وكالات
التعليقات