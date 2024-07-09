وصرح رابيو في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: "إذا أراد لامين أن يلعب نهائي كأس أوروبا مع إسبانيا، فعليه أن يقدم ضدنا أكثر مما قدمه حتى الآن (في البطولة). سنضغط عليه كي لا يشعر بالراحة".

ولم يتأخر رد النجم الإسباني اليافع (16 عاما)، حيث نشر صورة للعبة الشطرنج عبر خاصية "القصص" على حسابه في موقع "إنستغرام" وأرفقها بتعليق: "تحرك في صمت.. تحدث فقط عندما يحين وقت ذلك.. كش ملك)".

وكش ملك أو كش مات تختصر غـالبا مـات وهي وضعية في الشطرنج يكون فيها الملك معرضا لكش (مهدد بأن يتم أخذه) ولا توجـد طريقة لإزالة الكش والتهديد سواء بتحريك الملك أو تغطية الكش بقطعة أخرى أو أخذ القطعة التي قامت بالكش، حينها تنتهي اللعبة مباشرة ولا يؤخـذ الملك عمليا ويفوز مـن قام بالإماتة.

ويجمع جل المحللين الرياضيين على أن مواجهة إسبانيا ضد فرنسا في نصف نهائي "يورو 2024" هي بمثابة نهائي قبل الأوان، ويتوقع أن يتألق جمال من جانب إسبانيا وكيليان مبابي من فرنسا.

المصدر: RT + وكالات