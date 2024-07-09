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    الرياضة
    تاريخ النشر: 09.07.2024 | 11:02 GMT

    قبول لاعب تنس روسي آخر في أولمبياد 2024

    تم قبول لاعبة التنس الروسية إيلينا فيسنينا في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

    قبول لاعب تنس روسي آخر في أولمبياد 2024
    Legion-Media

    وبحسب قناة Match TV، فإن لاعبة التنس الروسية البالغة 37 عاما ستكون قادرة على المشاركة في منافسات الزوجي بالأولمبياد مع إيكاترينا ألكساندروفا.

    فيسنينا هي البطلة الأولمبية لعام 2016 في الزوجي والحاصلة على الميدالية الفضية في ألعاب 2020 بالزوجي المختلط.

    وفي وقت سابق، تم الإعلان عن أسماء 6 لاعبي تنس روس آخرين حصلوا على موافقة الاتحاد الدولي للتنس وسيقدمون عروضهم في باريس.

    وضم فريق الرجال دانييل ميدفيديف ورومان سافيولين وبافيل كوتوف، وضم فريق السيدات إيكاترينا ألكسندروفا وميرا أندريفا وديانا شنايدر.

    ويُسمح للروس والبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد 2024 كرياضيين فرديين محايدين، وستقام المسابقة في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس.

    المصدر: RT

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