إقرأ المزيد أول رد لشوبير بعد اتهامه في واقعة وفاة الدولي المصري أحمد رفعت (فيديو)

وحول أسباب رحيل الراحل أحمد رفعت عن نادي الوحدة، قال الصيعري: "هذه شهادتي أمام الله، أحمد رفعت رحل عن الفريق بسبب حالته الفنية، بناء على طلب المدير الفني مانويل خيمينيز".

وأضاف الصيعري: "رفعت كان على خلق كبير، لكنه كان عصبيا، وعندي أسئلة.. لو كان هناك مشكلة أخلاقية لماذا دفعنا له مستحقاته كاملة في مايو 2023؟ ولماذا لم نتجه للمحكمة الرياضية ونفسخ تعاقده دون الحاجة لمنحه راتبه؟"، مؤكدا أن رحيل رفعت كان قرارا فنيا بحتا.

وأشار عضو مجلس إدارة الوحدة إلى أنه "قبل التوقيع مع رفعت، تواصل معي شخصيا أحمد دياب، الرئيس التنفيذي لشركة نادي فيوتشر آنذاك، للتأكيد على أن التصريح سيصدر قريبا، واستمر التواصل لنتأكد من قانونية وجوده معنا".

واصل قائلًا: "تساءلنا كيف سنرسل المقابل بينما لم يحصل اللاعب على التصريح، فأكد دياب أن أوراقه سليمة وأنها جاهزة".

وأتم حديثه قائلا: "حاول رفعت التواصل مع دياب مرات لكنه لم يرد".

المصدر: وسائل إعلام مصرية