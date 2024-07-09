وقال سكالوني في تصريحات صحفية: "أريد أن توجه الدعوة لمنتخب أوروبي ليشارك في بطولة كوبا أمريكا، والعكس، لنرى الفارق بين أجواء اللعب هنا وفي اليورو".



واقتحم مدرب الأرجنتين بهذه الرسالة الجدل المثار حول تحديد البطولة الأقوى.



وكان النجم الفرنسي كيليان مبابي شدد على أن اليورو أقوى من كوبا أمريكا، ورد ليونيل ميسي بالقول إن بطولة أوروبا لا تضم منتخبات عريقة فازت بكأس العالم مثل البرازيل والأرجنتين وأوروغواي.

AFP

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في سياق آخر، أكد سكالوني على جاهزية ليونيل ميسي قائد التانغو لمواجهة كندا في الدور قبل النهائي.



وصرح المدرب الأرجنتيني: "ميسي بحالة جيدة، لقد أنهى المباراة الماضية أمام إكوادور دون شكواه من آلام مزعجة".



وأكد ليونيل سكالوني: "ميسي سيشارك أساسيا أمام كندا، ومن الوارد أن يلعب بجوار أنخيل دي ماريا منذ البداية".

ويلتقي منتخب الأرجنتين مع منتخب كندا، فجر الأربعاء، عند الساعة الثالثة فجرا بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

ونجح منتخب الأرجنتين في التأهل لنصف النهائي بعد الفوز على حساب منتخب الإكوادور، عن طريق ركلات الترجيح، وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وفي نصف النهائي الآخر ستلعب أوروغواي ضد كولومبيا فجر الخميس المقبل، بينما تقام المباراة النهائية لكوبا أمريكا فجر الاثنين القادم.

المصدر: "وكالات"