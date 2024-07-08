وكتب لاعب بايرن ميونخ وبرشلونة السابق على حسابه في منصة "إكس": "سأكون دائما على استعداد لأعيد لكرة القدم ما أعطتني إياه، أنا ممتن لكل الوقت الذي استمتعت فيه. شكرا كرة القدم".

وشكر اللاعب أيضا "كل من رافقني وجعلني لاعبا وشخصا أفضل".

I will always be willing to give back what I have been given and I am grateful for the time I have enjoyed it.



Thank you, football. And to all who accompanied me and made me a better player and person along the way.



See you soon,

Thiago. pic.twitter.com/wtMxmF6z9L — Thiago Alcantara (@Thiago6) July 8, 2024

وكان ألكانتارا المولود في إيطاليا لأبوين برازيليين، بدأ مسيرته الكروية في نادي برشلونة حيث فاز بدوري أبطال أوروبا 2011، والدوري الإسباني أربع مرات (2009، 2010، 2011 و2013) قبل الانتقال إلى بايرن ميونخ.

وحقق ألكانتارا نجاحا مبهرا في بايرن بفوزه بلقب الدوري سبع مرات متتالية، بالإضافة إلى دوري الأبطال في 2020.

وانضم ألكانتارا إلى ليفربول من بايرن مقابل 28 مليون يورو في صيف 2020، لكنه عانى من إصابات متكررة ولم يشارك بسببها سوى في 98 مباراة بقميص "الريدز" ضمن مختلف المسابقات، من بينها مباراة واحدة فقط خلال الموسم المنصرم.

على الصعيد الدولي، وصل ألكانتارا مع المنتخب الإسباني إلى نصف نهائي كأس أوروبا 2020، كما توج بلقب البطولة القارية تحت 21 عاما في 2011 و2013.

المصدر: وكالات