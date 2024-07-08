الأهلي يواصل سلسلة انتصاراته المتتالية في الدوري المصري (فيديو)
واصل نادي الأهلي سلسلة انتصاراته وحقق الفوز في مباراته الـ11 على التوالي وذلك بتغلبه على ضيفه طلائع الجيش 2-0 اليوم الاثنين لحساب المرحلة الـ30 من الدوري المصري لكرة القدم.
وسجل البديل عمرو السولية والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هدفي الأهلي في الدقيقتين 50 و54.
ثنائية السولية وأبو علي ⚽⚽— Kora Plus (@KoraPlusEG) July 8, 2024
أهداف مباراة الأهلي 2-0 طلائع الجيش | الجولة 30 | دوري Nile 🔥
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ورفع الأهلي رصيده إلى 57 نقطة من 23 مباراة في وصافة الدوري على بعد 11 نقطة من المتصدر
بيراميدز (68 نقطة من 27 مباراة).
ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ14 الجمعة المقبل على ملعب القاهرة، قبل لقائهما مجددا في 22 يوليو الجاري على ملعب الدفاع الجوي ضمن المرحلة الـ31.
المصدر: RT
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