وسجل البديل عمرو السولية والمهاجم الفلسطيني وسام أبو علي هدفي الأهلي في الدقيقتين 50 و54.

ثنائية السولية وأبو علي ⚽⚽



أهداف مباراة الأهلي 2-0 طلائع الجيش | الجولة 30 | دوري Nile 🔥



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ورفع الأهلي رصيده إلى 57 نقطة من 23 مباراة في وصافة الدوري على بعد 11 نقطة من المتصدر

بيراميدز (68 نقطة من 27 مباراة).

ويلتقي الأهلي مع بيراميدز في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ14 الجمعة المقبل على ملعب القاهرة، قبل لقائهما مجددا في 22 يوليو الجاري على ملعب الدفاع الجوي ضمن المرحلة الـ31.

المصدر: RT