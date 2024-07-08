وقد أعلن النجم كيليان مبابي أنه لن يشارك في الألعاب الأولمبية بعد انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، إذ لا تُلزَم الأندية في التخلي عن لاعبيها للمشاركة في الأولمبياد.

وأعرب أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني عن اهتمامه في الانضمام إلى المنتخب الأولمبي الفرنسي أيضا في وقت سابق، لكن هنري كان يعلم أن احتمالية استدعاء بعض نجوم المنتخب الفرنسي الأول الذي يشارك في كأس أوروبا ضئيلة.

وغاب عن القائمة أيضا ثنائي باريس سان جيرمان بطل الدوري، وارن زائير-إيمري وبرادلي وباركولا على الرغم من ورود اسميهما في القائمة الأولية التي أُعلن عنها في يونيو الماضي، وذلك في ظل مشاركتهما مع منتخب "الديوك" في كأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا.

ومن بين اللاعبين الثلاثة الذين تفوق أعمارهما الـ23 ويسمح لهم بالمشاركة في المنتخب الأولمبي خلال الأولمبياد، يحضر مهاجم كريستال بالاس، جيان فيليب ماتيتا (27 عاما)، إلى جانب لاكازيت (33 عاما).

𝑶𝑭𝑭𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑳𝑰𝑺𝑻 📋⚽️



The players who will represent France at the @Paris2024 𝑶𝒍𝒚𝒎𝒑𝒊𝒄 𝑮𝒂𝒎𝒆𝒔 🇫🇷🫡#BleuCollectif pic.twitter.com/9jMIqYXZtR — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) July 8, 2024

كما ضمت القائمة الأولمبية لمنتخب فرنسا ميكايل أوليسيه المنتقل حديثا من كريستال بالاس إلى بايرن ميونخ، مهاجم ليون ريان شرقي، لاعب وسط شتوتغارت الألماني إنزو ميو ومهاجم رين أرنو كاليمويندو.

وتفتتح فرنسا مبارياتها في أولمبياد باريس أمام الولايات المتحدة في 24 يوليو الجاري، قبل مواجهة غينيا ونيوزيلاندا أيضا في المجموعة الأولى.

المصدر: وكالات