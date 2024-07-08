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    الرياضة
    تاريخ النشر: 08.07.2024 | 15:18 GMT

    برنامج مباريات الدور نصف النهائي في بطولة "كوبا أمريكا"

    دخلت منافسات بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا" المقامة في الولايات المتحدة، مرحلة الحسم مع وصول أربعة منتخبات إلى الدور نصف النهائي.

    برنامج مباريات الدور نصف النهائي في بطولة
    Globallookpress

    وحجزت منتخبات الأرجنتين، أوروغواي، كندا وكولومبيا بطاقتها عن جدارة إلى المربع الذهبي.

    وفي الدور نصف النهائي، يتجدد اللقاء بين الأرجنتين حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين وكندا بعدما انتهت مواجهتهما في دور المجموعات بفوز "راقصي التانغو" بهدفين دون رد، في حين تبرز المواجهة النارية بين أوروغواي وكولومبيا في الدور ذاته.

    وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا بتوقيت السعودية

    - الأربعاء

    الأرجنتين # كندا – الساعة الثالثة فجرا.

    - الخميس

    أوروغواي # كولومبيا- الثالثة فجرا.

    المصدر: RT

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