وحجزت منتخبات الأرجنتين، أوروغواي، كندا وكولومبيا بطاقتها عن جدارة إلى المربع الذهبي.

Así quedó el cuadro del torneo de selecciones más antiguo del mundo 😍 pic.twitter.com/EGrA385C9m — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 7, 2024

وفي الدور نصف النهائي، يتجدد اللقاء بين الأرجنتين حاملة اللقب في النسختين الأخيرتين وكندا بعدما انتهت مواجهتهما في دور المجموعات بفوز "راقصي التانغو" بهدفين دون رد، في حين تبرز المواجهة النارية بين أوروغواي وكولومبيا في الدور ذاته.

وفي ما يلي برنامج الدور نصف النهائي من بطولة كوبا أمريكا بتوقيت السعودية

- الأربعاء

الأرجنتين # كندا – الساعة الثالثة فجرا.

- الخميس

أوروغواي # كولومبيا- الثالثة فجرا.

المصدر: RT