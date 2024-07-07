ووفقا لمصادر قناة "الكاس"، فإن الهلال ينافس ليفربول وأرسنال، على التعاقد مع الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو لاعب نادي آيندهوفن الهولندي لكرة القدم.

إقرأ المزيد ملف سري.. المدير الرياضي الجديد لليفربول يعلق على عقد صلاح

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول بدأ يراقب اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 21 عاما، تحسبا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح.

وقدم باكايوكو مستويات رائعة مع فريقه الهولندي الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفا وصنع مثلها، ما لفت أنظار عمالقة أوروبا إليه.

ويسعى الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، إلى تعزيز صفوفه بصفقات مميزة هذا الصيف، لمواصلة المنافسة بقوة على حصد الألقاب.

المصدر: "@AlkassTVSports"