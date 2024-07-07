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    الرياضة
    تاريخ النشر: 07.07.2024 | 23:58 GMT

    فريق سعودي يصارع ليفربول على بديل صلاح

    دخل نادي الهلال بطل دوري "روشن" السعودي في منافسة شرسة، للحصول على خدمات اللاعب الدولي البلجيكي، يوهان باكايوكو، أحد نجوم الدوري الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

    فريق سعودي يصارع ليفربول على بديل صلاح
    AFP

    ووفقا لمصادر قناة "الكاس"، فإن الهلال ينافس ليفربول وأرسنال، على التعاقد مع الدولي البلجيكي يوهان باكايوكو لاعب نادي آيندهوفن الهولندي لكرة القدم.

    وكانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق، أن ليفربول بدأ يراقب اللاعب الهولندي، البالغ من العمر 21 عاما، تحسبا لرحيل نجمه المصري محمد صلاح.

    وقدم باكايوكو مستويات رائعة مع فريقه الهولندي الموسم الماضي، حيث سجل 14 هدفا وصنع مثلها، ما لفت أنظار عمالقة أوروبا إليه.

    ويسعى الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورجي جيسوس، إلى تعزيز صفوفه بصفقات مميزة هذا الصيف، لمواصلة المنافسة بقوة على حصد الألقاب.

    المصدر: "@AlkassTVSports"

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