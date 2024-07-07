وشارك جاميني، الذي يلعب لصالح نادي تولون، كبديل في مباراة فاز فيها منتخبه الوطني خارج ملعبه على الأرجنتين، والتي جمعتهما يوم السبت.

وقام اللاعب بنشر الفيديو على حسابه عبر موقع "إنستغرام"، وعلى الرغم من حذفه للمنشور، إلا أنه لا تزال تتم مشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتم طرد جاميني من المنافسة وقال اتحاد الرغبي الفرنسي إنه "يدين التعليقات" التي أدلى بها اللاعب البالغ من العمر 25 عاما، "في مقطع فيديو تم بثه على وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "مثل هذه التعليقات غير مقبولة على الإطلاق وتتعارض مع القيم الأساسية لرياضتنا".

ونتيجة لذلك، تم استبعاد ميلفين جاميني من تشكيلة فرنسا الموجودة حاليا في الأرجنتين.

المصدر: وسائل إعلام