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    الرياضة
    تاريخ النشر: 04.07.2024 | 21:10 GMT

    "2 وسام و2 إمام".. "الأهلي" يعمق جراح "الداخلية" برباعية (فيديو)

    ألحق نادي الأهلي هزيمة ساحقة بضيفه الداخلية (4-1) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة 29 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

    @AlAhly

    ووقع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي على الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين (35، 41 من ضربة جزاء)، بينما تكفل زميله إمام عاشور بتسجيل الثنائية الأخرى في الدقيقتين (59، 90).

    في حين سجل اللاعب محمود العربي أوكا هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 89 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

    ورفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة حصدها من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 11 نقطة بينه المتصدر فريق بيراميدز، الذي لعب 26 مباراة.

    في المقابل، تقوف رصيد نادي الداخلية عند 19 نقطة حصدها من 29 مباراة، ويقبع في قاع الدوري.

    المصدر: RT

     

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