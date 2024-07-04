ووقع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي على الهدفين الأول والثاني لأصحاب الأرض في الدقيقتين (35، 41 من ضربة جزاء)، بينما تكفل زميله إمام عاشور بتسجيل الثنائية الأخرى في الدقيقتين (59، 90).

2 وسام.. 2 إمام.. كله تمام🔥 .. اتفرج على رباعية الأهلي🦅 في الداخلية pic.twitter.com/3J4RGLkiMm — OnTime Sports (@ONTimeSports) July 4, 2024

في حين سجل اللاعب محمود العربي أوكا هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة 89 من زمن اللقاء الذي جرى على استاد القاهرة الدولي.

ورفع نادي الأهلي رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة حصدها من 22 مباراة، ويحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، مقلصا الفارق إلى 11 نقطة بينه المتصدر فريق بيراميدز، الذي لعب 26 مباراة.

في المقابل، تقوف رصيد نادي الداخلية عند 19 نقطة حصدها من 29 مباراة، ويقبع في قاع الدوري.

المصدر: RT