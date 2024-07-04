وظهرت عبر حساب "بي بي سي" على موقع تيك توك عقب إهدار رونالدو لركلة جزاء في الوقت الإضافي الأول، تصدى لها حارس أتلتيكو مدريد يان أوبلاك، عبارة مركبة ما بين الإنجليزية واسم كريستيانو رونالدو كانت: Misstiano Penaldo، في إشارة سخرية إلى أن معظم أهداف رونالدو أتت من ركلات جزاء، لكنه أيضا يقوم بإهدارها!

ودخل رونالدو حالة شديدة من البكاء، بعد إهداره للركلة خلال الشوط الأول الإضافي من المباراة التي جمعت الفريقين في دور الـ16، لتنقسم الآراء بين داعم وساخر من هذه اللقطة.

🚨👀 BBC sports losing Tiktok followers after calling Ronaldo ‘Misstiano Penaldo’ 😭



Ronaldo fans can’t stop. https://t.co/1g7U9bUZoU pic.twitter.com/VS4wtOYucw — SimplyGoal (@SimplyGoal) July 4, 2024

وهو الأمر الذي دفعت ثمنه غاليا في غضون أيام قليلة فقط، بعدما انخفض عدد متابعيها على هذه المنصة من 5 ملايين إلى 2 مليون متابع فقط، كعقاب على ما حدث تجاه صاحب الـ39 عاما.

وحدث هذا الأمر بعدما قرر العديد من المستخدمين مقاطعة الإذاعة، واتهموها بعدم احترام رونالدو وتاريخه والاستهزاء به لمجرد إهداره لركلة جزاء.

يذكر أن رونالدو سدد ضربة أخرى خلال ركلات الترجيح بنفس المباراة، وسجلها بنجاح، ليقود فريقه إلى ربع نهائي اليورو لمواجهة فرنسا.

المصدر: "وسائل إعلام"