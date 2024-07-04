وأشارت صحيفة "لوباريزيان" إلى أن النادي المدريدي سيقيم حفل تقديم مبابي يوم 16 يوليو الجاري بعد يومين من انتهاء بطولة أمم أوروبا في ألمانيا.

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وقال مصدر بنادي ريال مدريد لصحيفة "آس" الإسبانية: "سيكون الحفل الأكثر إثارة للإعجاب على الإطلاق للاعب كرة قدم، ليدرك مبابي أهمية توقيعه للنادي".



وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر أكثر من 85 ألف متفرج حفل تقديم مبابي، ليكسر الرقم الذي حققه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند تقديمه في صيف 2009.

ينوي ريال مدريد أن يكون تقديم مبابي تحت سقف مغلق في ملعب "سانتياغو برنابيو"، وهي إحدى المميزات التي أضيفت إلى الملعب عقب التطوير.

وسيتم تصوير الحدث بـ كاميرات بانورامية 360 درجة للحصول على لقطات تقديم مبابي.



وكان مبابي البالغ 25 عاما وقع عقدا مع ريال مدريد مدته 5 مواسم قادما من باريس سان جيرمان بصفقة انتقال حر بعد 7 أعوام بقميص النادي الفرنسي.



ويشارك مبابي حاليا مع منتخب فرنسا في يورو 2024 حيث يستعد لمواجهة من العيار الثقيل أمام البرتغال ضمن منافسات دور الثمانية.

المصدر: "وسائل إعلام"