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    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 23:10 GMT

    حقيقة فيديو متداول لمشاركة محمد صلاح في مراهنات المباريات وكسب المال (صور)

    تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تركيبه بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي، للنجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، وهو يمارس إحدى ألعاب المراهنات

    حقيقة فيديو متداول لمشاركة محمد صلاح في مراهنات المباريات وكسب المال (صور)
    masrawy.com

    وقال صلاح في الفيديو "المفبرك" المنشور عبر منصة "أكس": "أنا مش محتاج الفلوس ولكن أنا بلعب ايفياتر طول الوقت لأني بحب اللعبة دي بقدر أفوز بمبلغ 5000 دولار في المرة الواحدة، ودي حاجة جامدة".

    وأضاف "في صورة تم تركيبها على مقطع صوتي بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي AI": "أنا بلعب على منصات وأن اكس بات من رأيي عندهم أحسن طيار لأني فزت 9 مرات من أصل 10 مرات".

    المصدر: منصات التواصل 

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