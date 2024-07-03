وقال صلاح في الفيديو "المفبرك" المنشور عبر منصة "أكس": "أنا مش محتاج الفلوس ولكن أنا بلعب ايفياتر طول الوقت لأني بحب اللعبة دي بقدر أفوز بمبلغ 5000 دولار في المرة الواحدة، ودي حاجة جامدة".

الذكاء الاصطناعي في خدمة الفبركة.. منصة مراهنات تستغل محمد صلاح وأحمد حلمي لجني الأرباح pic.twitter.com/vF9f0yfXZ1 — مصراوي (@masrawy) March 28, 2024

وأضاف "في صورة تم تركيبها على مقطع صوتي بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي AI": "أنا بلعب على منصات وأن اكس بات من رأيي عندهم أحسن طيار لأني فزت 9 مرات من أصل 10 مرات".

فعلا مفيش زي ابو تريكة pic.twitter.com/AE2NPsf4bm — forlan (@itforlan) July 3, 2024

المصدر: منصات التواصل