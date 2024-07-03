وأحرز لاعب منتخب ألبانيا، نديم بايرامي، أسرع هدف على الإطلاق في تاريخ نهائيات كاس الأمم الأوروبية لكرة القدم، عندما هز شباك إيطاليا بعد مرور 23 ثانية فقط من انطلاق صفارة بداية المباراة الأولى للمنتخبين في "يورو 2024".

وحطم بايرامي الرقم القياسي لأسرع هدف للاعب الروسي السابق دميتري كيريتشينكو الذي سجله في مرمى اليونان، بعد دقيقة واحدة وسبع ثوان من بداية اللقاء الذي جرى بينهما ضمن "يورو 2004".

وأصبح مدافع المنتخب التركي، ميريح ديميرال، صاحب ثاني اسرع هدف بالبطولة والأسرع في الأدوار الإقصائية، بتسجيل الهدف الأول لبلاده في مرمى نظيره النمساوي (2-1)، بعد مرور 57 ثانية من بداية المباراة بينهما في دور الـ 16 لـ"يورو 2024".

كما أحرز البلجيكي يوري تيليمانس ثالث أسرع هدف في "يورو 2024" ورابع أسرع هدف في تاريخ نهائيات البطولة القارية، في شباك رومانيا خلال دور المجموعات، وجاء بعد دقيقة واحدة و13 ثانية.

وفي ما يلي ترتيب أسرع الأهداف في تاريخ نهائيات بطولة كاس أمم أوروبا لكرة القدم:

1- اللباني نديم بايرامي (0:23) ثانية في مرمى إيطاليا - يورو 2024

2- التركي ميريح ديميرال (0:57) ثانية في مرمى النمسا - يورو 2024

3- الروسي دميتري كيريتشينكو (1:07) دقيقة في مرمى اليونان - يورو 2004

4- البلجيكي يوري تيليمانس (1:13) دقيقة في مرمى رومانيا - يورو 2024

5- السويدي إميل فوشبيري (1:22 ) دقيقة في مرمى بولندا - يورو 2020

6- الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا (1:34) دقيقة في مرمى البرتغال - يورو 2024

7- الدنماركي يوسف بولسن (1:39) دقيقة في مرمى بلجيكا - يورو 2020

8- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (1:40) دقيقة في مرمى البرتغال - يورو 2016

9- الإنجليزي لوك شاو (1:56) دقيقة في مرمى إيطاليا - يورو 2020

10- الإيرلندي روبي برادي (1:59 ) دقيقة في مرمى فرنسا - يورو 2016.

المصدر: وسائل إعلام