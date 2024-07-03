ويرتبط رياض محرز بعلاقة مع تايلور وارد منذ عام 2020، في أعقاب انفصاله عن صديقته السابقة ريتا جوهال.

وأنجب محرز في يوليو 2022، ابنته ميلا من تايلور ورد، بعد عام واحد من زواجهما، قبل أن يقيم عرسا متواضعا بحضور أفراد العائلتين في سبتمبر الماضي.

ونشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير لها أن محرز تصدر "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء ذلك بسبب ارتداء زوجته تايلور ورد الزي التقليدي الجزائري وقيام محرز بالأمر ذاته على أنغام موسيقى الراي ووسط حضور كبير.

وتراقص محرز وزميله في منتخب الجزائر إسلام سليماني على أنغام الراي، بينما كانت الحسناء الإنجليزي ترتدي الكاراكاو والقفطان.

رقصة إسلام سليماني و رياض محرز في حفل زفاف رياض محرز pic.twitter.com/VSC9wpwlCW — El Capitano⭐ (@spuerlilo) July 3, 2024

وعلق المتابعون على الأمر معربين عن دهشتهم من كثرة حفلات زفاف محرز وورد، بينم أبدى آخرون إعجابهم بالأغاني والأجواء.

يذكر أن رياض محرز أنهى مؤخرا موسمه الأول مع الأهلي السعودي الذي انضم إليه من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023، لكنه لم يحقق أي لقب مع قلعة الكؤوس.

المصدر: وسائل إعلام