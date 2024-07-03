عارضة أزياء بزي جزائري.. رياض محرز يحتفل بزواجه على الطريقة الجزائرية (فيديو)
احتفل الجزائري رياض محرز، لاعب فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم، بزواجه لثالث مرة من عارضة الأزياء تايلور وارد.
ويرتبط رياض محرز بعلاقة مع تايلور وارد منذ عام 2020، في أعقاب انفصاله عن صديقته السابقة ريتا جوهال.
وأنجب محرز في يوليو 2022، ابنته ميلا من تايلور ورد، بعد عام واحد من زواجهما، قبل أن يقيم عرسا متواضعا بحضور أفراد العائلتين في سبتمبر الماضي.
ونشرت صحيفة "الشروق" الجزائرية في تقرير لها أن محرز تصدر "الترند" عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
#زفاف_محرز يتصدر الترند بسبب ارتداء زوجته البريطانية للأزياء التقليدية الجزائرية!— الشروق Echorouk (@echoroukonline) July 3, 2024
التفاصيل: https://t.co/de3mVCypBu pic.twitter.com/Qitu4QMQll
وجاء ذلك بسبب ارتداء زوجته تايلور ورد الزي التقليدي الجزائري وقيام محرز بالأمر ذاته على أنغام موسيقى الراي ووسط حضور كبير.
#صور.. من حفل زفاف نجم الخضر #رياض_محرز بزوجته #تايلور في #إيطاليا 🇩🇿🇩🇿 pic.twitter.com/0mvcaYTCpf— elkabasdz القبس الجزائرية (@elkabasdz) July 3, 2024
وتراقص محرز وزميله في منتخب الجزائر إسلام سليماني على أنغام الراي، بينما كانت الحسناء الإنجليزي ترتدي الكاراكاو والقفطان.
رقصة إسلام سليماني و رياض محرز في حفل زفاف رياض محرز pic.twitter.com/VSC9wpwlCW— El Capitano⭐ (@spuerlilo) July 3, 2024
وعلق المتابعون على الأمر معربين عن دهشتهم من كثرة حفلات زفاف محرز وورد، بينم أبدى آخرون إعجابهم بالأغاني والأجواء.
يذكر أن رياض محرز أنهى مؤخرا موسمه الأول مع الأهلي السعودي الذي انضم إليه من مانشستر سيتي الإنجليزي في صيف 2023، لكنه لم يحقق أي لقب مع قلعة الكؤوس.
المصدر: وسائل إعلام
التعليقات