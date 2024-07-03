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    الرياضة
    تاريخ النشر: 03.07.2024 | 08:25 GMT

    "سوار اليد" يكشف التقلبات النفسية التي عاشها رونالدو أمام سلوفينيا

    واجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، ضغوطات نفسية كبيرة خلال مواجهة منتخب بلاده العصيبة أمام سلوفينيا، الاثنين الماضي، في ثمن نهائي "يورو 2024".

    AFP

    وتأهل منتخب البرتغال إلى الدور الربع نهائي لكأس أمم أوروبا، بعد الفوز على سلوفينيا بـ"ركلات الجزاء"، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي (0-0)، في مباراة شهدت إهدار رونالدو لضربة جزاء، عند الدقيقة 105، أدخلته في نوبة بكاء.

    وبلغ نبض المهاجم البرتغالي بعد إهدار ركلة جزاء في مباراة يورو 2024 أمام سلوفينيا 177 نبضة في الدقيقة، وتمت مشاركة الحسابات عبر قناة تليغرام First Sport.

    هذه الدقات تم قياسها من خلال "سوار تابع لشركة ووب"، يضعه رونالدو في يده، سواء في التدريبات أو حتى في المباريات، وآخرها أمام سلوفينيا.

    ووصلت دقات قلب رونالدو، إلى أعلى درجاتها لأي إنسان "فوق الـ180 دقة في الدقيقة"، خلال تنفيذ زميله برناردو سيلفا، ركلة جزاء البرتغال "الأخيرة" ضد سلوفينيا، والتي صعدت بالمنتخب الوطني، إلى ربع نهائي "اليورو".

    وأظهرت البيانات أن أقل معدل لدقات قلب رونالدو، في مواجهة البرتغال وسلوفينيا، كان خلال تنفيذه هو شخصيا الركلة الجزائية "الأولى" لمنتخب بلاده، إذ انخفض نبضه من 177 إلى 103.

    وستلعب البرتغال أمام المنتخب الفرنسي، الجمعة القادم في ملعب "فولكسباركستاديون" بمدينة هامبورغ الألمانية عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة.

    المصدر: RT

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