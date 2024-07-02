مباشر

الطلبات الأخيرة

    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 19:33 GMT

    هل سيتم إيقافه بسبب حركة "مشينة"؟.. "يويفا" يفتح تحقيقا ضد بيلينغهام

    قرر الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا" فتح تحقيق ضد نجم منتخب إنجلترا، جود بيلينغهام، لقيامه بحركة مشينة احتفالا بتسجيله هدف التعادل في مرمى سلوفاكيا، ضمن ثمن نهائي "يورو 2024".

    هل سيتم إيقافه بسبب حركة
    /OZAN KOSE / AFP

    وأحرز جود بيلينغهام هدفا قاتلا لمنتخب بلاده، في مرمى سلوفاكيا بالدقيقة 95، بتسديدة مقصية رائعة ليتعادل "الأسود الثلاثة" بنتيجة (1-1) في الوقت الأصلي، ويجر المباراة لوقت إضافي، سجل خلاله القائد هاري كين هدف الفوز والتأهل لدور الثمانية.

    ولكن أثناء عودة بيلينغهام من الاحتفال بهدفه، أطلق إشارة اعتبرت غير لائقة، حتى أن البعض وصف ما حدث بالإهانة للمنتخب السلوفاكي.

    وأثار احتفال جود بيلينغهام حالة جدل واسعة، خاصة مع التهديد بإيقافه عن اللعب بسببه.

    وكشف بيلينغهام في تصريحات لاحقة نشرتها الصحافة البريطانية أنه لم يكن يوجه أي إشارة لجمهور أو منتخب سلوفاكيا بينما فقط كان يمزح مع مجموعة من زملائه.

    ولكن الاتحاد الأوروبي "يويفا" أكد في بيان أن لجنة الأخلاق والانضباط "ستقوم بإجراء تحقيق بخصوص انتهاك محتمل للوائح السلوك اللائق من جانب لاعب المنتخب الإنكليزي بيلينغهام خلال المباراة"، مضيفاً أنه "سيتم إعلان أي معلومات بشأن هذا الأمر في وقته".

    إقرأ المزيد
    حركة
    حركة "مشينة".. بيلينغهام يعلق على حركته "اللا أخلاقية" بعد هدفه أمام سلوفاكيا (فيديو)

    واستنكر أسطورة كرة القدم الإنجليزي، غاري لينيكر، قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بفتح تحقيق تأديبي في مسألة احتفال بيلينغهام غير اللائق في مباراة سلوفاكيا للاحتفال بهدف مهم، ووصف الأمر بالسخيف، بينما طالب الإعلامي توم سواربريك الجماهير الإنجليزية بالنزول للشوارع حال إيقاف نجم "ألأسود الثلاثة".

    ردا على إمكانية إيقاف جود بيلينغهام، نشرت عدة صحف بريطانية أبرزها "صن" و"ديلي ميل" صورة لاحتفال مماثل للاعب الإنجليزي بنفس الأسلوب في مباراة الـ"كلاسيكو" بين فريقه ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة، ضمن الدوري الإسباني.

    وسجل بيلينغهام هدف الفوز لريال مدريد في مرمى برشلونة (3-2) في الوقت الضائع للقاء الـ"كلاسيكو"، يوم 21 أبريل، واحتفل بطريقة مماثلة، ولم يتعرض الدولي الإنجليزي لعقوبة الإيقاف.

    وشددت صحيفة "ديلي ميل" من جانبها على أن عقوبة إيقاف جود بيلينغهام، مساء السبت المقبل، في مباراة سويسرا، ضمن ربع نهائي "يورو 2024"، غير مرجحة على الإطلاق.

    ولكن لدى جود بيلينغهام بطاقة صفراء، وفي حال تلقى بطاقة خلال مباراة الدور ربع النهائي أمام سويسرا، فغنه سيغيب عن مباراة الدور نصف النهائي، حال تأهل منتخب بلاده.

    المصدر: وسائل إعلام 

    التعليقات

    أخبار العالم

    "بوليتيكو" تنشر تقريرا عن أول خطوة سيتخذها ترامب تخص "الناتو" وأوكرانيا وجورجيا حال انتخابه رئيسا

    وبدأت أزمة كل شيء.. يبدو أن عصرا مظلما جديدا قد اقترب

    أخبار العالم العربي

    تقرير عبري: نصر الله غير مكانه بعد تلقيه تحذيرا من المخابرات الإيرانية بأن إسرائيل تنوي تصفيته

    أخبار العالم

    قناة "12" العبرية: رسالة لبنان السرية لإسرائيل.. بيروت مهتمة بالسلام وليس بالحرب

    أخبار العالم

    بن غفير: الشاباك والمدعي العام يحاولان القيام بضربات تستهدفني وهي محاولة لن تنجح

    أخبار العالم

    نيبينزيا ينتقد الرصيف الأمريكي الباهظ التكلفة في غزة ويعرض خيارا مثاليا كان يمكن للبيت الأبيض فعله

    أخبار العالم

    لواء احتياط إسرائيلي يطلق وصفا "جارحا" على نتنياهو وجنرالاته ويدعو لوقف حربهم في غزة فورا

    أخبار العالم

    هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية

    أخبار العالم العربي

    الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية مشتركة مع "المقاومة العراقية" استهدفت هدفا حيويا في حيفا (فيديو)

    أخبار العالم العربي

    نائب نصر الله يمنح تل أبيب سبيلا وحيدا يضمن وقف حزب الله عملياته ضد إسرائيل ويمنع الحرب الشاملة

    أخبار العالم العربي

    "سرايا القدس" تنشر ملخصا لعملياتها ضد القوات الإسرائيلية

    أخبار العالم

    روحاني مخاطبا جليلي: إذا كان الاتفاق النووي سيئا لماذا صوّت عليه مجلس الأمن القومي خلال وجودك فيه

    أخبار العالم

    ريتر: ضربة قوات كييف على سيفاستوبول هجوم أمريكي على روسيا

    أخبار العالم

    خطوة متعمدة نحو التصعيد.. السفير الروسي في لاهاي يعلق على سماح هولندا بتصدير طائرات إف-16 لأوكرانيا

    أخبار العالم العربي

    "تتعمد إبراز مفاتنها".. النيابة العامة المصرية تنظر في واقعة القبض على بلوغر تنشر فيديوهات الفسق