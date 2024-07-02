وأعادت صفحة الشركة على "إكس"، نشر صورة رونالدو وهو يبكي بعد أن تصدى حارس مرمى سلوفينيا، يان أوبلاك، لركلة الجزاء التي انبرى لها "صاروخ ماديرا" في نهائية الشوط الإضافي الأول من المباراة.

وعلقت الشركة على الصورة بالقول: "عندما تنسى أن تنهي إجراءات السفر الخاصة بك عبر الإنترنت".

when you forget to check in online https://t.co/tWnCBcObWZ — Ryanair (@Ryanair) July 1, 2024

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وأثار تعليق الشركة سخرية من قبل عشاق الأسطورة رونالدو، إذ كتب أحدهم: : "عندما تدرك أنك مسافر على Ryan Air".

وكتب آخر: "من الجيد أنه نسي إجراءات السفر حتى تستمر البرتغال لوقت أطول في البطولة".

المصدر: وسائل إعلام