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    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 17:40 GMT

    شركة طيران تعلق بشكل ساخر على لقطة بكاء رونالدو

    علقت شركة طيران "Ryan Air" بشكل ساخر على لقطة بكاء النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بعد إهداره ركلة جزاء أمام سلوفينيا يوم أمس الاثنين، في دور الـ16 من كأس أمم أوروبا.

    شركة طيران تعلق بشكل ساخر على لقطة بكاء رونالدو
    /Matthias Schrader / AP

    وأعادت صفحة الشركة على "إكس"، نشر صورة رونالدو وهو يبكي بعد أن تصدى حارس مرمى سلوفينيا، يان أوبلاك، لركلة الجزاء التي انبرى لها "صاروخ ماديرا" في نهائية الشوط الإضافي الأول من المباراة.

    وعلقت الشركة على الصورة بالقول: "عندما تنسى أن تنهي إجراءات السفر الخاصة بك عبر الإنترنت".

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    وأثار تعليق الشركة سخرية من قبل عشاق الأسطورة رونالدو، إذ كتب أحدهم: : "عندما تدرك أنك مسافر على Ryan Air".

    وكتب آخر: "من الجيد أنه نسي إجراءات السفر حتى تستمر البرتغال لوقت أطول في البطولة".

    المصدر: وسائل إعلام 

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