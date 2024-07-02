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    الرياضة
    تاريخ النشر: 02.07.2024 | 14:44 GMT

    "غبي".. دي بروين يفقد أعصابه بسبب سؤال صحفي بعد إقصاء بلجيكا من "يورو 2024"

    فقد النجم البلجيكي، كيفين دي بروين، أعصابه بسبب سؤال وجهه إليه أحد الصحفيين، عقب خروج منتخب بلاده من نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2024، المقامة حاليا في ألمانيا.

    /INA FASSBENDER / AFP

    وودع منتخب بلجيكا "يورو 2024" المقامة حاليا في ألمانيا، من دور الـ16 للبطولة، بعد الخسارة أمام نظيره الفرنسي بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما يوم أمس الاثنين، على ملعب "مركور شبيل أرينا - Merkur SpielArena" بمدينة دوسلدورف.

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    عقب المباراة، قال صحفي مخاطبا دي بروين: "هل من الصعب أن الجيل الذهبي (لمنتخب بلجيكا) لم يصل إلى أي نهائي"، ليرد عليه النجم البلجيكي، البالغ من العمر 33 عاما: "ما هو الجيل الذهبي؟".

    وأجاب الصحفي: "(الجيل) الخاص بكم"، وعلق نجم المنتخب البلجيكي وفريق مانشستر سيتي الإنجليزي: "الخاص بكم؟..هل تعتقد أن فرنسا وإنجلترا وإسبانيا وألمانيا ليس لديهم جيل ذهبي؟".

    والتقطت عدسة الكاميرا كيفين دي بروين عند مغادرته للمنطقة الإعلامية المختلطة وهو يقول "غبي"، في إشارة إلى الصحفي الذي وجه له هذا السؤال.

    المصدر: وسائل إعلام 

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