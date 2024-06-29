ألمانيا تتخطى الدنمارك وتبلغ ربع نهائي "يورو 2024" (فيديو)

بلغ منتخب ألمانيا الدور ربع النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم بفوزه على نظيره الدنماركي بهدفين دون رد اليوم السبت في دورتموند.

وسجل هدفي "دي مانشافت" في الشوط الثاني كاي هافيرتس (53 من ركلة جزاء) وجمال موسيالا (68).

وتوقفت المباراة في الدقيقة 35 وسط أمطار غزيرة ورياح شديدة ورعد وبرق، واستكملت بعد توقف لحوالي نصف ساعة بعد أن هدأت الأمطار.

وافتتحت الدنمارك التسجيل في الدقيقة 47 عبر يواكيم أندرسن، ولكن تم إلغاء الهدف بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" لوجود حالة تسلل.

وبعدها مباشرة، تسبب أندرسن في احتساب الحكم ركلة جزاء ضد منتخب بلاده بعدما لمست الكرة يده داخل المنطقة، وتكفل هافيرتز بترجمة الركلة إلى هدف في الدقيقة 53.

وقضى موسيالا على كل آمال الدنمارك في العودة في النتيجة بتسجيله الهدف الثاني بعدما انفرد بالحارس غاسبر شمايكل ليسدد الكرة على يساره سكنت الشباك.

وتلتقي ألمانيا، الفائزة باللقب ثلاث مرات، في الدور ربع النهائي مع المتأهل من المباراة التي ستجمع غدا الأحد بين إسبانيا وجورجيا.

يتبع..

المصدر: RT