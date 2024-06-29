سويسرا تجرد إيطاليا من لقبها وتبلغ ربع نهائي "يورو 2024" (فيديو)

جرد منتخب سويسرا منافسه الإيطالي من لقب بطل كأس أوروبا لكرة القدم، في طريقه إلى الدور ربع النهائي إثر تغلبه عليه بهدفين دون رد اليوم السبت في ثمن نهائي "يورو 2024".

واستحقت سويسرا تماما بلوغها ربع النهائي للمرة الثانية تواليا بعدما كانت الأفضل بشكل كبير طيلة فترات اللقاء الذي حسمته لصالحها بفضل هدفين رائعين.

وأحرز ريمو فرويلر الهدف الأول بعدما استغل تمريرة ممتازة من روبن فارغاس، ليستلم أمام المدافع مانشيني ويسدد بكل أريحية داخل الشباك في الدقيقة 37.

وضاعفت سويسرا النتيجة بعد 30 ثانية من انطلاق الشوط الثاني، بهدف ثان سجله فارغاس بتسديدة متقنة من الناحية اليسرى داخل المنطقة حيث مرت الكرة وسكنت زاوية صعبة على الحارس جيانلويجي دوناروما.

وتلتقي سويسرا في ربع النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأحد بين المنتخب الإنجليزي ونظيره السلوفاكي، مع طموح بلوغ دور الأربعة لأول مرة لها في سادس مشاركة لها.

المصدر: وكالات