دورة إيستبورن.. الروسية كاساتكينا تتوج بلقبها الأول على الملاعب العشبية

توجت الروسية داريا كاساتكينا بلقبها الأول على الملاعب العشبية والسابع بالمجمل في مسيرتها، وذلك بفوزها على الكندية ليلى فرنانديز 6-3 و6-4 في نهائي دورة إيستبورن الإنجليزية للتنس.

ولم تجد الروسية المصنفة 14 عالميا، صعوبة تذكر في حسم المجموعة الأولى أمام فرنانديز المصنفة 30 بعدما كسرت إرسال الكندية مرتين.

SEVENTH HEAVEN 🏆



The moment @DKasatkina won her seventh Hologic WTA Tour title 👏#RothesayInternationalpic.twitter.com/1jSYh5leRS — wta (@WTA) June 29, 2024

وأظهرت الكندية ندية أكبر في المجموعة الثانية وفرضت التعادل على منافستها الروسية 4-4، لكنها انحنت في النهاية متأثرة بأوجاع في كتفها لتخسر المباراة في ساعة و50 دقيقة.

وعادت كاساتكينا إلى منصة التتويج لأول مرة منذ أغسطس 2022 حين أحرزت لقب دورة غرانبي الكندية، لتتحضر بأفضل طريقة من أجل بطولة ويمبلدون الإنجليزية، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق بعد غد الاثنين، مع الأمل أن يكون مشوارها هذه المرة أفضل من مشاركاتها الثلاث الأخيرة (لم تذهب أبعد من الدور الثالث).

وتبدأ كاساتكينا مشوارها في ويمبلدون بمواجهة الصينية جانغ شواي، فيما تلتقي فرنانديز، ابنة الـ21 عاما التي فشلت في إحراز لقبها الاحترافي الرابع من أصل ست مباريات نهائية (أبرزها في بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2021)، مع الإيطالية لوسيا برونزيتي.

المصدر: وكالات