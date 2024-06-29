البرازيل تكتسح باراغواي في كوبا أمريكا

عوضت البرازيل تعادلها الافتتاحي المخيب أمام كوستاريكا (0-0) باكتساحها باراغواي 4-1 اليوم السبت في لاس فيغاس الأمريكية، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.

وسجل لحاملة اللقب تسع مرات فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد الإسباني "هدفين" في الدقيقتين 35 و45+5، الشاب سافيو (43)، ولوكاس باكيتا (65 من ركلة جزاء)، فيما أحرز عمر ألديريتي هدف باراغواي الوحيد في الدقيقة 47.

ورفعت البرازيل رصيدها إلى أربع نقاط لتقترب منطقيا من التأهل عن المجموعة الرابعة التي شهدت فوزا ثانيا لكولومبيا على حساب كوستاريكا 3-0 وضمانها إحدى بطاقتي ربع النهائي.

وقال فينيسيوس الذي قاد ريال مدريد إلى لقبي بطولة إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، لشبكة "فوكس سبورتس" الأمريكية "أقدم أفضل ما لدي عندما ألعب مع المنتخب. سنحاول بذل قصارى جهدنا لإحراز لقب كوبا أمريكا".

وتلعب البرازيل في الجولة الثالثة الأخيرة ضد كولومبيا في صراع على صدارة المجموعة الرابعة.

المصدر: وكالات