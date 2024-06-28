رسميا.. الغرافة القطري يضم مهاجم ريال مدريد

أعلن نادي الغرافة ثالث الدوري القطري لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خوسيلو.

وقال النادي القطري في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "رسميا.. خوسيلو.. الدولي الإسباني ينضم إلى الفهود" دون الكشف عن مدة العقد أو أي تفاصيل مالية.

🛫 مـن مـدريد إلـى الغـرافـة 💛



🚨 رسـمياً .. خـوسيلـو , الـدولي الاسبانـي يـنضـم إلـى الـفهـود 🐆@JoseluMato9pic.twitter.com/TFvPwZYd9H — AL GHARAFA SC | نادي الغرافة (@ALGHARAFACLUB) June 28, 2024

ومن جانبه، نشر ريال مدريد المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا، صورة للاعب خوسيلو على موقعه الرسمي بمنصة "إكس" وأرفقها بـ"شكرا".

🤍 @JoseluMato9: “Gracias Real Madrid por todo lo que me has hecho sentir a lo largo de mi vida”.#GraciasJoselu | #RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 28, 2024

ويتواجد خوسيلو في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، حيث يلتقي "لاروخا" مع جورجيا بعد غد الأحد في ثمن النهائي.

وكان خوسيلو (34 عاما)، بدأ مسيرته الكروية مع نادي سلتا فيغو وانتقل إلى ريال مدريد في المرة الأولى موسم 2011–2012 قبل أن يلعب لأندية ألمانية عدة على غرار هوفنهايم وأينتراخت فرانكفورت وهانوفر ثم لعب في إنجلترا مع ستوك سيتي ونيوكاسل.

وعاد المهاجم إلى إسبانيا عام 2019 من بوابة ألافيس قبل أن ينتقل إلى إسبانيول ومنه إلى ريال مدريد بداية الموسم الماضي.

المصدر: وكالات