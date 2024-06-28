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رسميا.. الغرافة القطري يضم مهاجم ريال مدريد

الرياضة

رسميا.. الغرافة القطري يضم مهاجم ريال مدريد
Globallookpress
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أعلن نادي الغرافة ثالث الدوري القطري لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع مهاجم ريال مدريد ومنتخب إسبانيا خوسيلو.

وقال النادي القطري في تدوينة على حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "رسميا.. خوسيلو.. الدولي الإسباني ينضم إلى الفهود" دون الكشف عن مدة العقد أو أي تفاصيل مالية.

ومن جانبه، نشر ريال مدريد المتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا، صورة للاعب خوسيلو على موقعه الرسمي بمنصة "إكس" وأرفقها بـ"شكرا".

ويتواجد خوسيلو في قائمة المنتخب الإسباني المشاركة في كأس أوروبا المقامة حاليا في ألمانيا، حيث يلتقي "لاروخا" مع جورجيا بعد غد الأحد في ثمن النهائي.

وكان خوسيلو (34 عاما)، بدأ مسيرته الكروية مع نادي سلتا فيغو وانتقل إلى ريال مدريد في المرة الأولى موسم 2011–2012 قبل أن يلعب لأندية ألمانية عدة على غرار هوفنهايم وأينتراخت فرانكفورت وهانوفر ثم لعب في إنجلترا مع ستوك سيتي ونيوكاسل.

وعاد المهاجم إلى إسبانيا عام 2019 من بوابة ألافيس قبل أن ينتقل إلى إسبانيول ومنه إلى ريال مدريد بداية الموسم الماضي.

المصدر: وكالات

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