رسميا.. القادسية السعودي يضم ناتشو من ريال مدريد (صور)

أعلن نادي القادسية العائد حديثا لدوري روشن السعودي لكرة القدم، تعاقده رسميا مع المدافع الإسباني المخضرم ناتشو في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع ريال مدريد.

ونشر القادسية عبر حسابه في منصة "إكس"، فيديو استعرض فيه أبرز لمحات صاحب الـ34 عاما بقميص ريال مدريد، منذ تصعيده للفريق الأول في 2012.

وأرفق الفريق السعودي الفيديو بعبارة: "انتهى الانتظار .. قائد الأبطال في القادسية.. ناتشو قدساوي".

ناتشو بقميص #القادسية .. كل زين وكل صعب وكل عالي 🔝#ناتشو_قدساويpic.twitter.com/uHRPr2mxj3 — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 27, 2024

مدافع إسبانيا "ناتشو فرنانديز"

قدساوي لمدة سنتيـن 🇪🇸#ناتشو_قدساويpic.twitter.com/QmOl8AYsOE — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 27, 2024

ولم يكشف نادي القادسية عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن الصحافة الإسبانية ذكرت أن المدافع الدولي المخضرم وقع عقدا لمدة موسمين وسيحصل على راتب قدره عشرة ملايين يورو في الموسم الواحد.

وكان ريال مدريد أعلن الثلاثاء الماضي في بيان، رحيل قائد دفاعه ناتشو بعد أن أمضى 23 عاما في كنف نادي العاصمة و12 موسما مع الفريق الأول.

يذكر أن ناتشو يتواجد حاليا مع منتخب إسبانيا الذي يشارك في نهائيات كأس أمم أوروبا في ألمانيا.

المصدر: موقع نادي القادسية + RT