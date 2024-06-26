تشكيلة منتخب البرتغال الأساسية لمواجهة جورجيا

أعلن مدرب منتخب البرتغال روبيرتو مارتينيز، تشكيلة "برازيل أوروبا" لمواجهة جورجيا مساء اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة في بطولة كأس أوروبا 2024.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وضمنت البرتغال سلفا التأهل وصدارة المجموعة السادسة بعد جمعها ست نقاط في أول مباراتين، فيما يتوجب على جورجيا (نقطة واحدة) الفوز في لقاء اليوم لانتزاع بطاقة التأهل.

وتدخل البرتغال مباراة جورجيا بالتشكيلة التالية:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا.

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا- إيناسيو- دانيلو بيريرا- ديوغو دالوت.

وسط الميدان: بالينيا- جواو نيفيز - نيتو

خط الهجوم: جواو فيليكس- فرانسيسكو كونسيساو- كريستيانو رونالدو.

المصدر: RT