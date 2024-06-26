نادي النصر السعودي يستقر على ضم نجم نادي ليفربول لمزاملة رونالدو

قررت إدارة نادي النصر السعودي لكرة القدم فتح ملف التعاقد مع حارس نادي ليفربول الدولي البرازيلي أليسون بيكر، مرة أخرى تمهيدا لضمه خلال فترة الانتقالات لهذا الصيف.

ويخوض أليسون حاليا مع منتخب بلاده البرازيل نهائيات بطولة "كوبا أمريكا" المقامة في الولايات المتحدة.

وقال الصحفي الإيطالي رودي غاليتي، المختص في انتقالات لاعبي كرة القدم، عبر حسابه في منصة "إكس": "بعد بطولة كوبا أمريكا 2024، سيحاول النصر مرة أخرى ضم أليسون، لأنه الهدف الرئيسي للإدارة".

🚨📉 #AlNassr are not oriented to sign #Szczesny, confirmed.



🔥 After Copa America, the 🇸🇦 club will try again with #Allison - its main target - pushing hard to convince him.



💰 The 🇧🇷 GK prefers to stay in 🇪🇺, but a huge offer is ready to change the #Liverpool player's mind. pic.twitter.com/m3zFDc5r0S — Rudy Galetti (@RudyGaletti) June 26, 2024

وأكد: "إدارة النصر ستبذل قصارى جهدها لحسم الصفقة، رغم أن أليسون يفضل البقاء في أوروبا، ولكن حال تقدم الفريق السعودي بعرض ضخم، فإن الحارس البرازيلي قد يغير رأيه".

وشدد غاليتي على أن إدارة النصر غير مهتمة بالتعاقد مع حارس يوفنتوس الدولي البولندي فويتشيك تشيزني الذي ربطته تقارير عدة في وقت السابق بالانتقال لـ"العالمي".

ويتطلع نادي النصر لضم نجم جديد لصفوفه الذي يضم كوكبة من النجوم يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم خمس مرات.

ويعتبر أليسون البالغ عمره 31 عاما من أهم ركائز ليفربول وساهم في فوز الفريق بعدة ألقاب في السنوات الأخيرة أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

ويرتبط الحارس البرازيلي بعقد مع ليفربول حتى صيف العام 2027.

المصدر: رودي غاليتي + RT