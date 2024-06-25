حظوظ وسيناريوهات التأهل في مجموعة إنجلترا بكأس أوروبا 2024

يسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء على منافسات المجموعة الثالثة في كأس أوروبا 2024 بإقامة مباراتين في الجولة الثالثة الأخيرة.

وتضم المجموعة الثالثة منتخبات إنجلترا، والدنمارك، وصربيا، وسلوفينيا.

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وتتصدر إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط أمام الدنمارك (نقطتان) وسلوفينيا (نقطتان) وصربيا الأخيرة (نقطة).

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حلت ثالثة في المجموعات الست إلى الدور ثمن النهائي.

- تلتقي إنجلترا في الجولة الأخيرة مع سلوفينيا في كولن والدنمارك مع صربيا في ميونخ.

إنجلترا: جمعت أربع نقاط بعد جولتين وضمنت تواجدها في الدور المقبل كأحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث على الأقل، وذلك قبل مباراتها في الجولة الثالثة الأخيرة مساء اليوم الثلاثاء ضد سلوفينيا.

ستحسم إنجلترا صدارة المجموعة الثالثة بفوزها على سلوفينيا أو بتعادلها شرط عدم فوز الدنمارك. أما في حال تعادلها وفوز الدنمارك، ستحسم الصدارة عبر فارق الأهداف بسبب تعادل المنتخبين في المواجهة المباشرة بينهما 1-1، أو فارق الأهداف المسجلة أو اللعب النظيف أو التصنيف. لا يمكن لإنجلترا أن تنهي المجموعة في المركز الأخير بأي حال من الأحوال.

الدنمارك: ستتأهل في حال الفوز على صربيا. إذا تعادلت هي وسلوفينيا سيحتكم إلى فارق الأهداف وما يليه من شروط فك التعادل بين المنتخبات لتحديد صاحب المركز الثاني بسبب تعادل المنتخبين في المواجهة المباشرة 1-1، أو لتحديد الأول والثاني في حال فوز المنتخبين بمباراتيهما أو المركزين الثالث والرابع في حال خسارتهما أمام صربيا وإنجلترا.

سلوفينيا: ستتأهل في حال فوزها على إنجلترا وستتصدر في حال فوزها وتعادل أو خسارة الدنمارك. إذا فازت سلوفينيا والدنمارك سيحدد البطل الوصيف بفارق الأهداف وما يليه من شروط فك التعادل بين المنتخبات، والأمر ذاته ينطبق على تحديد المركزين الثاني والثالث بينهما إذا تعادلا أو المركزين الثالث والرابع في حال خسارتهما. أما في حال خسارة سلوفينيا وتعادل صربيا فيحتكم إلى الشروط نفسها لتحديد المركزين الثالث والرابع بينهما بسبب تعادلهما في المواجهة المباشرة 1-1.

صربيا: ستتأهل في حال فوزها على الدنمارك. إذا فازت صربيا وسلوفينيا، ستكون سلوفينيا الثالثة خلف إنجلترا بسبب المواجهة المباشرة (0-1). إذا تعادلت صربيا وخسرت سلوفينيا سيتحدد المركزين الثالث والرابع بينهما على أساس فارق الأهداف وما يليه من شروط فك التعادل بين المنتخبات. ستفقد صربيا أي حظ بالتأهل إذا خسرت أو إذا تعادلت وسلوفينيا لم تخسر أمام إنجلترا.

المصدر: وكالات