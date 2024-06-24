ضربة موجعة لألمانيا قبل ثمن نهائي اليورو

غادر المدافع الألماني أنطونيو روديغر الملعب وهو يعاني من الألم بعد تعادل منتخب بلاده 1-1 مع سويسرا أمس الأحد ضمن الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لـ"يورو 2024".

وربما تتسبب الإصابة في ابتعاد روديغر عن باقي مشوار منتخب ألمانيا في البطولة، عقب صعود الفريق لدور الـ16 للمسابقة القارية، عقب تصدره ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط.

واحتفل روديغر بهدف التعادل لمنتخب ألمانيا الذي سجله زميله نيكلاس فولكروغ في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، لكنه سقط على الأرض بعد صافرة النهاية.

Antonio Rüdiger celebrating Füllkrug’s late equalizer. pic.twitter.com/OdOg4yWV3Z — Madrid Zone (@theMadridZone) June 23, 2024

How Would you rate Antonio Rüdiger on a 1-1 draw vs Switzerland today match ?? pic.twitter.com/pmDM0r30Fa — Club de fútbol™ (@tamewaschristo2) June 23, 2024

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وقال يوليان ناغلسمان، مدرب منتخب ألمانيا، لمحطة "ماجنتا تي في" التليفزيونية عقب المباراة: "أنطونيو يعاني من مشاكل في فخذه. أتمنى ألا يكون الأمر خطيرا".

ولم يتم كشف النقاب عن المزيد من تفاصيل إصابة مدافع ريال مدريد في الوقت الحالي.

وسيكون غياب روديغر المحتمل عن مباراة المنتخب الألماني بدور الـ16 للبطولة، يوم السبت المقبل، بمثابة ضربة موجعة للفريق، لاسيما بعد تأكد غياب زميله المدافع جوناثان تاه بداعي الإيقاف، عقب حصوله على بطاقة صفراء أمام سويسرا.

وشدد ناغلسمان : "لقد جلبنا نيكو (شلوتربيك) في وقت مبكر، كما أن فالدي (فالديمار أنطون) جاهز أيضا. لدينا ما يكفي من اللاعبين الأكفاء لقيادة خط الدفاع".

ولم يقم ناغلسمان بأي تغيير على القائمة الأساسية التي خاض بها منتخب ألمانيا لقاءاته الثلاثة بدور المجموعات، لكنه سيضطر لإجراء تغيير واحد على الأقل في مباراة دور الـ16 التي تجرى بمدينة دورتموند، حيث يواجه الفريق وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات إنجلترا والدنمارك وسلوفينيا وصربيا.

المصدر: "وكالات"