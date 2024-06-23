"حذاء ماتيلدا" السر وراء رفض رونالدو التسجيل بنفسه في مرمى تركيا فيديو)

ساهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الفوز الساحق على نظيره التركي (3-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في "يورو 2024".

وصنع النجم المخضرم كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بتمريرة على "طبق من ذهب" لزميله برونو فيرنانديز، ليختتم ثلاثية بلاده في الدقيقة 56 من زمن اللقاء، الذي جرى على ملعب "سيغنال ايدونا بارك - Signal Iduna Park" بمدينة دورتموند.

وفسرت مجموعات من جماهير منتخب البرتغال سر تمرير كريستيانو رونالدو الكرة لزميله برونو فيرنانديز خلال مواجهة تركيا، بالرغم من أنه كان بإمكانه هز الشباك بنفسه.

وكشفت صحيفة "صن" البريطانية، في تقرير لها، أن سر تمريرة كريستيانو رونالدو الكرة كان عاطفيا خالصا ويتعلق بابنة زميله برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد.

برونو فرنانديز & كريستيانو رونالدو 🇵🇹⚽️🔥 pic.twitter.com/rUJUB6y0Ob — شبكة مانشستر يونايتد (@MUFCNET) June 22, 2024

إقرأ المزيد

ولاحظ مشجعون عبر موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي اسم ماتيلدا، ابنة برونو فيرنانديز على حذاء رونالدو الوردي في الشوط الثاني للقاء ومن ثم فسروا أن هذا هو سبب صنعه الهدف لزميله.

وعلق أحد المشجعين عبر موقع "إكس" على المشهد: "لهذا السبب، ساعد رونالدو برونو فيرنانديز على تسجيل الهدف الثالث بدلاً من التوقيع عليه بنفسه".

وبحسب معلقين على موقع "Reddit"، فإن برونو فيرنانديز أعار رونالدو حذاءه الذي عليه اسم ابنته في الشوط الثاني، مما جعل الدون يرد الدين بتمريرة حاسمة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو (39 عاما) يشارك في نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، للمرة السادسة في تاريخه وهو رقم قياسي، وهو الهداف التاريخي للبطولة برصيد 14 هدفا، وهو أيضا هداف نسختي البطولة لعامي (2012 و2020) والمتوج مع منتخب بلاده بلقب بطل "يورو 2016" في فرنسا.

المصدر: وسائل إعلام