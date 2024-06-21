جوائزها الأضخم في العالم.. آل الشيخ يكشف تفاصيل بطولة العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض (فيديو)

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ عن إقامة بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض بمشاركة 30 فريقا عالميا وبجوائز هي الأضخم في العالم بقيمة نحو 60 مليون دولار.

وقال آل الشيخ خلال مقطع الفيديو نشره عبر صفحاته بمنصات التواصل الاجتماعي، إن كأس العالم للرياضات الإلكترونية سيقام في الرياض من 3 يوليو إلى 25 أغسطس بمشاركة 30 فريقا عالميا وأكثر من 500 محترف.

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وأوضح أن مجموع جوائز البطولة تقدر ب 60 مليون دولار، مشيرا إلى إقامة حفلات غنائية ومسرحيات في البوليفار.

وأبان أن قناة "MBC غيمنغ" ستنقل البطولة بشكل مباشر، لافتا إلى أنه حدث تاريخي، إضافة إلى أن التفاعل في البوليفار سيكون متعة للجميع.

المصدر: x/Turki_alalshikh