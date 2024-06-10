منتخب الجزائر يعود إلى سكة الانتصارات بفوز ثمين على أوغندا

استعاد منتخب الجزائر توازنه بسرعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، وعاد بانتصار ثمين من ملعب مضيفه الأوغندي بنتيجة 2-1 يوم الإثنين في الجولة الرابعة.

وبادر منتخب أوغندا لافتتاح باب التسجيل عن طريق ترافيس موتيابا في الدقيقة العاشرة، قبل أن ينتفض المنتخب الجزائري في الشوط الثاني ويرد بهدفين من توقيع حسام عوار وسعيد بن رحمة في الدقيقتين 48 و58 تواليا.

وبهذا الفوز، عزز المنتخب الجزائري الذي تعرض لهزيمة مفاجئة على أرضه في الجولة الماضية أمام غينيا (1-2)، صدارته للمجموعة السابعة برصيد تسع نقاط، من ثلاث انتصارات وهزيمة واحدة، فيما توقف رصيد أوغندا عند ست نقاط في المركز الخامس.

المصدر: RT