روسيا تهزم بيلاروس برباعية ودياً (فيديو)

خرج المنتخب الروسي بفوز عريض من ملعب نظيره البيلاروسي، برباعية نظيفة، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في العاصمة مينسك.

وضع لاعب خط الوسط الروسي إيفان أوبلياكوف الضيوف في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ثمان دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

⚽️ ГООООЛ!! Ваня Обляков открыл счет. Неожиданный момент



0:1. Вратарь белорусов Павлюченко ошибся на выходе. pic.twitter.com/GolJxlCxW5 — Матч ТВ (@MatchTV) June 7, 2024

وضاعف المهاجم قسطنطين تيوكافين، البالغ من العمر 21 عاما، النتيجة في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، موقعا على باكورة أهدافه مع منتخب بلاده.

✨ БЛЕСТЯЩАЯ АТАКА НАШИХ ПАРНЕЙ!! ТЮКАВИН ЗАБИЛ ПЕРВЫЙ ГОЛ ЗА СБОРНУЮ pic.twitter.com/4XN7adMQzM — Матч ТВ (@MatchTV) June 7, 2024

واختم المهاجم الروسي البديل فيودو تشالوف رباعية منتخب بلاده بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (63 و69) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "دينامو" بالعاصمة مينسك.

🔥 ЧАЛОВ ЗАБИЛ!! УДАЧНЫЙ ОТСКОК ПОСЛЕ УДАРА АНТОНА МИРАНЧУКА pic.twitter.com/4uTTRe1uCA — Матч ТВ (@MatchTV) June 7, 2024

⚽️⚽️ Федя сделал первый дубль за сборную! Леша Миранчук помог. pic.twitter.com/ZzxXjGuP79 — Матч ТВ (@MatchTV) June 7, 2024

المصدر: RT