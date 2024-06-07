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روسيا تهزم بيلاروس برباعية ودياً (فيديو)

الرياضة

روسيا تهزم بيلاروس برباعية ودياً (فيديو)
Sputnik /Александр Вильф
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خرج المنتخب الروسي بفوز عريض من ملعب نظيره البيلاروسي، برباعية نظيفة، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم، التي جمعتهما مساء اليوم السبت، في العاصمة مينسك.

وضع لاعب خط الوسط الروسي إيفان أوبلياكوف الضيوف في المقدمة بهدف مبكر سجله بعد مرور ثمان دقائق فقط من انطلاق صفارة البداية.

وضاعف المهاجم قسطنطين تيوكافين، البالغ من العمر 21 عاما، النتيجة في الدقيقة 20 من زمن الشوط الأول، موقعا على باكورة أهدافه مع منتخب بلاده.

واختم المهاجم الروسي البديل فيودو تشالوف رباعية منتخب بلاده بإحرازه هدفين متتاليين في الدقيقتين (63 و69) من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "دينامو" بالعاصمة مينسك.

المصدر: RT 

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