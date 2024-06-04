بيسكوف يرد على التصريحات بشأن محاولات روسيا تشويه سمعة أولمبياد 2024

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، على التصريحات المتعلقة بمحاولات روسيا تشويه سمعة دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس.

ووصف بيسكوف اتهامات شركة "مايكروسوفت" بأن روسيا تنشر معلومات مضللة حول البطولة بأنها "افتراء صارخ"، قائلا: "هذا انتقاد لا أساس له من الصحة".

وقال باحثون من شركة مايكروسوفت، الاثنين، إنه يتم إنشاء مقاطع فيديو في روسيا، والغرض منها هو تشويه سمعة اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمي الألعاب.

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كما اتهمت الشركة روسيا بتصوير قصص إخبارية كاذبة بلغات مختلفة تصف مشاكل الاستعداد للأولمبياد، بما في تلك المتعلقة بالأمن.

ومن المقرر إقامة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية للروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس كرياضيين فرديين محايدين.

ولن يسمح للرياضيين الذين يدعمون العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، أو الذين لديهم اتصالات بالقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية في روسيا وبيلاروس، بالمشاركة في المسابقة. بالإضافة إلى ذلك، سيغيب ممثلو الرياضات الجماعية عن البطولة.

المصدر: "وكالة ريا نوفوستي"