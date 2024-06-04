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رفضا لمنافسة إسرائيلي.. سباح عراقي ينسحب من بطولة العالم للسباحة

الرياضة

رفضا لمنافسة إسرائيلي.. سباح عراقي ينسحب من بطولة العالم للسباحة
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انسحب السباح البارالمبي العراقي محمد علاء عاشور من نهائيات بطولة العالم للسباحة البارالمبية والمؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية في باريس بعد أن وجد نفسه في مواجهة لاعب إسرائيلي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الاثنين، تصريحا للأمين العام المساعد رئيس اتحاد السباحة البارالمبي العراقي هاشم فرز، قال فيه: "قرار البطل محمد علاء جاء تأكيدا لموقفه الداعم للقضية الفلسطينية، ورفضه التام لإسرائيل".

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وتابع قائلا: "عبر عدد من الرياضيين والجماهير عن دعمهم قراره، مشيرين إلى أن الرياضة ليست بمعزل عن السياسة، وأن المواقف المبدئية يجب أن تكون لها الأولوية".

من جهته، قال عاشور في تصريحات نقلها المصدر ذاته: "مقاطعتي السباق تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال، كرامة الوطن أهم من أي ميدالية أو تكريم، وقراري كان واضحا وصريحا، ولن أتنافس مع أي رياضي يمثل إسرائيل التي تنتهك حقوق الفلسطينيين".

وأثار قرار السباح العراقي الانسحاب من المنافسة في البطولة التي تجري حاليا في ألمانيا، إشادة واسعة في صفوف نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وأيضا رياضيين عراقيين وعرب.

يذكر أن محمد علاء عاشور يعتبر من أبرز الرياضيين البارالمبيين في السباحة، وسبق له أن حقق العديد من الألقاب والميداليات على المستويين القاري والدولي. 

المصدر: "وكالات"

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