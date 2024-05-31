التشكيلة الأساسية لمواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس السعودية

أعلن البرتغاليان لويس كاسترو وجورجي جيسوس، مدربا النصر والهلال عن التشكيلة الأساسية لفريقيهما لخوض نهائي كأس السعودية مساء اليوم الجمعة.

ولم تشهد تشكيلة النصر أي مفاجآت، حيث سيعتمد كاسترو على أبرز نجومه يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والسنغالي ساديو ماني.

في المقابل، سيفتقد الهلال لخدمات نجم خط وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لإيقافه بسبب حصوله على البطاقة الحمراء في الدور نصف النهائي ضد الاتحاد.

وفي ما يلي تشكيلة الفريقين:

- النصر

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام – أليكس تيليس – علي لاجامي – عبدالإله العمري.

خط الوسط: عبدالله الخيبري – مارسيلو بروزوفيتش – أوتافيو مونتيرو.

خط الهجوم: ساديو ماني – كريستيانو رونالدو – أيمن يحيى.

- الهلال

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: رينان لودي – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – سعود عبدالحميد.

خط الوسط: سلمان الفرج – روبن نيفيز – ميشايل ديلجادو - سالم الدوسري - مالكوم أوليفيرا.

خط الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش.

المصدر: RT