موعد مواجهة الهلال والنصر في نهائي كأس السعودية

يقف النصر ونجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بين الجار اللدود الهلال وإنجاز إحراز الثلاثية، وذلك حين يتواجه الفريقان مساء اليوم الجمعة في المباراة النهائية لمسابقة كأس السعودية.

وتنطلق أحداث المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية (السادسة مساء بتوقيت غرينيتش) على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ويتطلع الهلال لتحقيق الثلاثية المحلية بعد فوزه بلقب الكأس السوبر السعودية قبل أن يتبعها بإحراز الدوري الذي أنهاه من دون هزيمة، مكررا إنجاز عام 2011.

وكان فريق المدرب البرتغالي جورجي جيزوس يمني النفس بالرباعية، لكن مشواره في دوري أبطال آسيا انتهى عند الدور نصف النهائي على يد العين الإماراتي الذي فاز عليه ذهابا 4-2 وأوقف سلسلته القياسية عند 34 انتصارا متتاليا في جميع المسابقات.

وبلغ الهلال نهائي كأس السعودية بعدما أقصى الاتحاد بالفوز عليه 2-1، فيما جاء تأهل النصر على حساب الخليج 3-1.

ويلتقي الفريقان للمرة الخامسة هذا الموسم في رابع مسابقة مختلفة، وذلك بعدما تواجها مرتين في الدوري وخرج الهلال منتصرا ذهابا 3-0 وتعادلا إيابا 1-1، ثم فاز فريق جيزوس 2-0 في كأس موسم الرياض و2-1 في نصف نهائي الكأس السوبر.

ويتفوق الهلال على النصر في مسابقة كأس السعودية حيث فاز ست مرات مقابل ثلاثة انتصارات للنصر وسيطر التعادل على ثلاث مباريات.

وتوج الهلال بلقب النسخة الأخيرة من كأس السعودية بفوزه على الوحدة بركلات الترجيح، بينما خرج النصر من نصف النهائي على يد الوحدة.

ويحتل الهلال المركز الثاني على لائحة الفرق الأكثر إحرازا لكأس السعودية (10 مرات) خلف الأهلي (13)، فيما يحتل النصر المركز الرابع بستة ألقاب لكن آخرها يعود إلى عام 1990 حين تغلب على التعاون.

المصدر: وكالات