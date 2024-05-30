إيتو يعتذر من مدرب منتخب الكاميرون بعد واقعة اشتباكهما

اعتذر رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم صامويل إيتو يوم الخميس، من مدرب منتخب بلاده البلجيكي مارك بريس، الذي دخل معه في جدال ساخن هذا الأسبوع.

وأكد إيتو أن برايس سيبقى في منصبه بعد الإعلان عن استبداله كمدرب للكاميرون أمس الأربعاء.

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وقال إيتو في مؤتمر صحفي "أعتذر لأنه خلال اجتماعنا الأول المؤسف، كان هناك الكثير من المشاعر.. لكن الشعب الكاميروني أهم منا، ومن أجله يجب أن نعمل".

وأضاف "مهمتك ليست سهلة، على الرغم من مؤهلاتك وخبراتك، لكن يجب أن تعلم أنك ستحظى بدعمنا".

ويعود كلام إيتو إلى واقعة اشتباكه مع بريس خلال اجتماعهما الأول الثلاثاء الماضي التي انتشرت عبر فيديو مصور والذي تم تداوله بكثرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي مقطع الفيديو، ظهر إيتو قبل اجتماع مخطط له في الاتحاد وهو يهاجم بحدة بريس الذي حافظ على رباطة جأشه لكنه بدا متأثرا بما يحصل.

Samuel Eto'o y el mosqueo del siglo. El presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol pierde los papeles con su seleccionador 😱😱😱😱😱😱 pic.twitter.com/IHiKGTHeZE — MARCA (@marca) May 28, 2024

وسبق لإيتو أن اعتبر تعيين بريس مدربا للمنتخب الوطني "غير قانوني" في رسالة وجهها إلى وزارة الرياضة في البلاد، إذ عين المدرب في المنصب بناء على تعليمات من رئيس البلاد بول بيا.

ويستعد منتخب الكاميرون لمرحلة جديدة من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 باستقبال الرأس الأخضر في الثامن من يونيو قبل السفر الى أنغولا في 11 منه.

المصدر: أ ف ب