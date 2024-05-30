الاتحاد السوري يعلن غياب محمود الأسود عن مواجهتي كوريا الشمالية واليابان في تصفيات كأس العالم

يغيب المهاجم محمود الأسود عن منتخب سوريا في مواجهتي كوريا الشمالية واليابان في التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 بسبب الإصابة وفقا لما أعلن الاتحاد السوري يوم الخميس.

وأشار الاتحاد إلى أن الأسود (20 عاما) لاعب الكرامة شعر بآلام حادة في البطن خلال معسكر المنتخب الحالي في دبي، وتبين بعد نقله إلى المستشفى وإجراء الفحوصات أن لديه "التهابا حادا في الزائدة الدودية وبحاجة لإجراء عملية لاستئصالها مساء اليوم (الخميس) مما سيضطره للغياب عن مباراتي كوريا واليابان".

وستواجه سوريا كلا من كوريا الشمالية على أرض محايدة في لاوس واليابان في هيروشيما في 6 و11 يونيو المقبل، وذلك لحساب الجولتين الخامسة والسادسة الأخيرتين للمجموعة الثانية في التصفيات المشتركة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027.

ويغيب عن منتخب سوريا الذي لم يشارك في تاريخه في كأس العالم، أيهم أوسو لعدم تعافيه من إصابته في الكاحل، محمد عثمان بسبب عمل جراحي سيجريه في العين مطلع يونيو بناء على موعد مسبق، نوح شمعون بسبب عدم تعافيه من إصابته السابقة وعمر خريبين الذي تقدم باعتذار خطي بسبب ظروفه الخاصة، بحسب ما أوضح الاتحاد المحلي في وقت سابق.

وضمنت اليابان تأهلها إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا، بعد حصادها أربعة انتصارات في المجموعة الثانية، فيما اقتربت سوريا من التأهل، لامتلاكها سبع نقاط من أربع مباريات بفارق أربع عن كوريا الشمالية الثالثة.

المصدر: وكالات