كومان يستدعي دي يونغ المصاب إلى تشكيلة هولندا لخوض نهائيات كأس أوروبا

استدعى مدرب منتخب هولندا رونالد كومان نجم نادي برشلونة فرنكي دي يونغ الذي لا يزال يتعافى من إصابة في كاحله، للتواجد في التشكيلة النهائية التي ستخوض كأس أوروبا 2024.

ويتوقع أن يعاود دي يونغ التمارين بعد غد السبت، فيما تحوم الشكوك حيال اللياقة البدنية لمهاجم أتلتيكو مدريد ممفيس ديباي الذي يعتمد عليه كومان بشكل كبير في خط هجوم منتخب "الطواحين".

وحافظ كومان على ثقته بالمدافعين نايثن أكيه (مانشستر سيتي الإنجليزي) ودالي بليند (جيرونا الإسباني).

في المقابل، يغيب مارتن دي رون لاعب وسط أتالانتا الإيطالي الذي أصيب في خسارة فريقه أمام يوفنتوس في المباراة النهائية للكأس المحلية عن صفوف المنتخب الهولندي بعدما كان ضمن القائمة الأولية المكونة من 30 لاعبا.

ويغيب أيضا أفضل هداف في الدوري الهولندي هذا الموسم مع أيندهوفن، لوك دي يونغ بعدما كان قد أعلن اعتزاله الدولي في مارس 2023.

كما فضل كومان عدم استدعاء حارس سبارتا روتردام نيك أولي ولاعب وسط فينورد روتردام كيتن تيمبر.

ووقعت هولندا، المتوجة بكأس أوروبا عام 1988، ضمن مجموعة صعبة في البطولة القارية المقبلة حيث تواجه فرنسا والنمسا وبولندا.

ويواجه المنتخب الهولندي ضمن استعداداته للنهائيات القارية نظيره الكندي في السادس من يونيو المقبل وإيسلندا في العاشر منه.

وفي ما يلي قائمة هولندا لخوض نهائيات كأس أوروبا المقررة في ألمانيا خلال الفترة بين 14 يونيو و14 يوليو المقبلين:

للمرمى: جاستن بايلو (فينورد)، مارك فليكن (فرايبورغ الألماني)، وبارت فيربروغن (برايتون الإنجليزي).

للدفاع: نايثن أكيه (مانشستر سيتي)، دالي بليند (جيرونا)، ستيفان دي فري ودنزل دمفريس (إنتر الإيطالي)، لوتسهاريل خيرترويدا (فينورد)، ماتيس دي ليخت (بايرن ميونخ الألماني)، جيريمي فريمبونغ (باير ليفركوزن الألماني)، ميكي فان دي فين (توتنهام الإنجليزي) وفيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي).

للوسط: فرنكي دي يونغ (برشلونة)، ريان غرافنبورخ (ليفربول)، تيون كومبماينرز (أتالانتا)، تيجاني رايندرز (ميلان الإيطالي)، جوردي سخاوتن وجوي فيرمان (أيندهوفن)، تشافي سيمونز (لايبزيغ الألماني) وجورجينيو فينالدوم (الاتفاق السعودي).

للهجوم: ستيفن بيرخفين وبراين بروبي (أياكس)، ممفيس ديباي (أتلتيكو مدريد)، كودي خاكبو (ليفربول)، دونيل مالن (بوروسيا دورتموند) وفاوت فيخهورست (هوفنهايم الألماني).

المصدر: وكالات