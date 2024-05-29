سيارتو: نعارض تسييس الألعاب الأولمبية
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmtl
أعرب وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو عن معارضة بودابست لتسييس الرياضة وشروط القبول في الألعاب الأولمبية والمشاركة فيها.
وقال سيارتو في أعقاب محادثاته مع نظيره البيلاروسي سيرغي ألينيك في العاصمة البيلاروسية مينسك: "نعارض خلط الرياضة بالسياسة اليوم ونعارض أن يدلي الرياضيون بتصريحات سياسية أو عدم حصولهم على الحق في التحدث باسم بلادهم".
وأعرب عن رفض بلاده تسييس مشاركة الرياضيين في الأولمبياد، مشيرا إلى أن المشاركة يجب أن تتوقف على نتائجهم وإنجازاتهم الرياضية.
وأكد أن هنغاريا ستسقبل الرياضيين البيلاروس في البطولات الرياضية الدولية على أراضيها.
المصدر: نوفوستي