المغربي زياش يتوشح بالعلم الفلسطيني في احتفالات غلطة سراي بالدوري التركي (فيديو)
ظهر النجم المغربي حكيم زياش وهو يحمل العلم الفلسطيني أثناء احتفالات فريقه غلطة سراي بتحقيق لقب الدوري التركي لكرة القدم.
ونشر زياش مقطع فيديو على صفحته على "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري" ظهر خلاله وهو يتوشح بالعلم الفلسطيني في احتفالات نادي غلطة سراي خلال التتويج بلقب الدوري التركي.
لحظة دخول الأسد 🦁 #المغربي 💪🇲🇦🫶— AbdouBen3mr (@abdouben3mr) May 27, 2024
حبة المشماش 🍑 #حكيم_زياش 🫶 بعلم #فلسطين 💔🇵🇸 في خطواته أكثر من رسالة pic.twitter.com/qU9N9EAg99
وحظي احتفال زياش بإشادة واسعة ونال استحسانا من قبل المتابعين الذين اعتبروا ما قام به النجم المغربي أمام أنظار العالم مدعاة للفخر.
فـخـر العرب الحقيقي حكيم زيـاش— الجـنـرال (@jiniral77_) May 27, 2024
في ظل احتفالات لاعبين غلطه سراي
حكيم زياش يحمل علم فلسطين على أكتافه 🇵🇸❤️pic.twitter.com/DqY1rZUwKg
يااااه يااا الله حكيم زياش المغربي يدخل الملعب بعلم فلسطين 🥹🥹— moroccan+212 🇲🇦 (@HKMoroccan) May 27, 2024
أي فخر و أي شرف هذا الذي جعلتنا نشعر به يا حكيم يا زياش 🥹🥹🥹🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇵🇸🇵🇸🇵🇸 https://t.co/Nqvpczt85A
وكان فريق غلطة سراي توج بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ24 في تاريخه عقب فوزه 3-1 على قونيا سبور في الجولة الـ38 الأخيرة، لينهي الموسم بذلك متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه فنربخشة صاحب المركز الثاني الذي لم يتوج بالدوري منذ عقد.
المصدر: RT