المغربي زياش يتوشح بالعلم الفلسطيني في احتفالات غلطة سراي بالدوري التركي (فيديو)

ظهر النجم المغربي حكيم زياش وهو يحمل العلم الفلسطيني أثناء احتفالات فريقه غلطة سراي بتحقيق لقب الدوري التركي لكرة القدم.

ونشر زياش مقطع فيديو على صفحته على "إنستغرام" عبر خاصية "ستوري" ظهر خلاله وهو يتوشح بالعلم الفلسطيني في احتفالات نادي غلطة سراي خلال التتويج بلقب الدوري التركي.

وحظي احتفال زياش بإشادة واسعة ونال استحسانا من قبل المتابعين الذين اعتبروا ما قام به النجم المغربي أمام أنظار العالم مدعاة للفخر.

فـخـر العرب الحقيقي حكيم زيـاش

في ظل احتفالات لاعبين غلطه سراي

حكيم زياش يحمل علم فلسطين على أكتافه 🇵🇸❤️pic.twitter.com/DqY1rZUwKg — الجـنـرال (@jiniral77_) May 27, 2024

يااااه يااا الله حكيم زياش المغربي يدخل الملعب بعلم فلسطين 🥹🥹

أي فخر و أي شرف هذا الذي جعلتنا نشعر به يا حكيم يا زياش 🥹🥹🥹🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇵🇸🇵🇸🇵🇸 https://t.co/Nqvpczt85A — moroccan+212 🇲🇦 (@HKMoroccan) May 27, 2024

وكان فريق غلطة سراي توج بلقب الدوري التركي الممتاز لكرة القدم للمرة الـ24 في تاريخه عقب فوزه 3-1 على قونيا سبور في الجولة الـ38 الأخيرة، لينهي الموسم بذلك متفوقا بفارق ثلاث نقاط أمام غريمه فنربخشة صاحب المركز الثاني الذي لم يتوج بالدوري منذ عقد.

المصدر: RT