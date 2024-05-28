إيقاف البطل الأولمبي البرازيلي تياغو براز بسبب المنشطات

لن يتمكن البرازيلي تياغو براز، البطل الأولمبي في القفز بالزانة عام 2016، من محاولة استعادة لقبه في أولمبياد باريس هذا العام بعد إيقافه لـ16 شهرا بسبب تعاطيه المنشطات.

وجاء في بيان نشرته وحدة النزاهة في ألعاب القوى يوم الثلاثاء: "أوقفت وحدة النزاهة في ألعاب القوى تياغو براز، البطل الأولمبي في ريو 2016، لمدة 16 شهرا بسبب وجود مادة أوستارين غلوكورونيد" في فحوصه.

وسبق لبراز (30 عاما) أن أكد براءته قائلا إنه "تناول مكملات غذائية تحتوي على هذه المادة المحظورة" المستخدمة أيضا لزيادة حجم العضلات.

🚨🚨URGENTE!! 🚨🚨



Ouro na Rio-2016 e bronze em Tóquio-2020, Thiago Braz foi suspenso por 16 meses pelo uso da substância Ostarina e está fora de Paris-2024.



Detalhes na foto:https://t.co/5dlaFaN6Bs — Surto Olímpico (@SurtoOlimpico) May 28, 2024

وخرج براز الذي حصل على الميدالية البرونزية في دورة طوكيو صيف 2021 بعقوبة مخففة حيث كانت تدرس وحدة النزاهة الدولية مسألة إيقافه لمدة أربع سنوات "مدعيا على وجه الخصوص أنه كان "متهورا" وتصرف "بنية غير مقصودة".

وسيتم منع براز الذي تم إيقافه مؤقتا من قبل وحدة النزاهة الدولية في 28 يوليو 2023 بعدما جاء اختباره إيجابيا خلال لقاء الدوري الماسي في ستوكهولم في 2 يوليو، من المنافسة حتى 27 نوفمبر 2024.

المصدر: أ ف ب