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مدفيديف يلحق بركب المتأهلين إلى ثاني أدوار "رولان غاروس"

الرياضة

مدفيديف يلحق بركب المتأهلين إلى ثاني أدوار
AP
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لحق الروسي دانييل مدفيديف بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة رولان غاروس ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزه على الألماني دومينيك كوبفر بواقع 6-3 و6-4 و5-7 و6-3.

وتقدم مدفيديف بكسر في المجموعة الثالثة قبل أن يخسرها ويضطر لخوض مجموعة رابعة، حيث أهدر فرصة كسر قبل أن يتقدم مجددا ويحسم المباراة لصالحه.

وقال مدفيديف (28 عاما) بعد المباراة:

"لقد لعبت بشكل جيد للغاية. وفي المجموعة الثالثة، ليس لدي أدنى فكرة عن السبب، بدأ (كوبفر) اللعب بشكل جيد والركض.. في المجموعة الرابعة، قلت لنفسي: إذا أراد الفوز بالمباراة، فلن يتمكن من المشي غدا".

وعوض مدفيديف المصنف خامسا عالميا، خروجه من الدور الأول قبل عام على الملاعب الترابية في "رولان غاروس" على يد البرازيلي تياغو سيبوث وايلد.

ويواجه الروسي في الدور الثاني الصربي ميومير كيتسمانوفيتش المصنف 57 عالميا والفائز على البرازيلي تياغو مونتيرو 6-2 و6-1 و4-6 و7-5.

المصدر: وكالات

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