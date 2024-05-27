رونالدو يواجه اتحاد جدة لتحقيق إنجاز غير مسبوق في الدوري السعودي

يتطلع البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تحقيق إنجاز تاريخي عندما يقود فريقه النصر في مواجهة اتحاد جدة مساء اليوم الاثنين في الجولة الـ34 الأخيرة من الدوري السعودي.

وسيحاول رونالدو خلال هذه المباراة، تحقيق رقم جديد في سجل أرقامه القياسية التي حققها طوال مسيرته الاحترافية بمختلف الدوريات التي خاض فيها تجارب، ومن ثم ترك بصمته في الدوري السعودي، بعد انضمامه إلى نادي النصر نهاية عام 2022، في صفقة انتقال حر، إثر فسخ عقده مع فريقه السابق، مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأشار تقرير نشره موقع "90Min" الفرنسي، إلى أن رونالدو يطمح إلى تسجيل هدفين، ليكون أول لاعب في تاريخ الدوري السعودي يتجاوز عتبة 34 هدفا في موسم واحد، إذ يملك مهاجم النصر السابق ونادي اتحاد جدة الحالي المغربي عبد الرزاق حمد الله الرقم القياسي حتى الآن، عندما سجل 34 هدفا في موسم 2018ـ 2019.

ويحتل رونالدو حاليا صدارة هدافي الدوري السعودي برصيد 33 هدفا متقدما بفارق ستة أهداف عن أقرب منافسيه مهاجم لاعب الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وضمن رونالدو منطقيا إنجازا جديدا في مسيرته، بما أنه سيتوج هدّافا للدوري الرابع في مسيرته، بعد أن توج هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، ويوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

المصدر: 90Min + RT