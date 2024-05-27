التونسية أنس جابر تعبر بسهولة إلى ثاني أدوار "رولان غاروس"

بلغت التونسية أنس جابر المصنفة تاسعة عالميا الدور الثاني في بطولة "رولان غاروس" الفرنسية ثانية البطولات الأربع الكبرى للتنس، بفوزها من دون عناء على الأمريكية ساشيا فيكيري.

وجاء فوز أنس على الأمريكية المصنفة 124 عالميا والمشاركة ببطاقة دعوة، بمجموعتين دون رد وبواقع

3-6، 2-6.

وتلتقي وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، في الدور الثاني الفائزة بين الكولومبية كاميلا أوسوريو، المصنفة 77 عالميا، والأوكرانية أنجلينا كالينينا (48).

ولم تحقق أنس فوزين تواليا هذا الموسم قبل أن تبلغ ربع نهائي دورة مدريد أواخر أبريل الماضي، ثم ودعت باكرا الأسبوع التالي في دورة روما.

ووصلت التونسية إلى "رولان غاروس" وفي رصيدها ستة انتصارات مقابل تسع خسارات في تسع دورات، وودعت خمس مرات في مباراتها الأولى.

المصدر: WTA