الأندية السعودية في صدارة التصنيف الآسيوي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الاثنين، عن التصنيف الأخير لمسابقات الأندية الآسيوية، وتصدرت أندية السعودية التصنيف، متفوقة على أندية اليابان وكوريا الجنوبية.

ويعتمد التصنيف على نتائج المشاركات في البطولات الأخيرة للمسابقات المندرجة تحت مظلة الاتحاد الآسيوي.

وتصدرت أندية السعودية التصنيف بحصولها على 103.148 نقطة، تليها أندية اليابان بمجموع 96.999 نقطة، فيما حلت أندية كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 93.600 نقطة.

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ويأتي تصدر أندية السعودية للتصنيف بفضل النتائج المميزة التي تم تحققيها حلال السنوات الماضية، حيث شهدت النسخة الأخيرة من دوري أبطال آسيا، بلوغ 4 أندية " الهلال، النصر، الفيحاء، الاتحاد" لمرحلة خروج المغلوب.



وتدين الإمارات التي حلت في التصنيف الرابع بإجمالي 74.873 نقطة، لنادي العين الذي حقق لقب بطولة دوري أبطال آسيا في نسختها الأخيرة.

المصدر: "وكالات"